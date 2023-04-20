РФ хоче завадити наступу ЗСУ. Юсов розповів про зміну тактики ракетних ударів по Україні

Так, за його словами, порівняно з зимовим періодом, спостерігається зміна тактики ракетного терору, тому що перший етап провалився - енергетичний ракетний бліцкриг зазнав абсолютного фіаско.

"Витративши для себе критичну частину ракетного потенціалу, ворог не досяг бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється і ця умовна перерва застосовується для накопичення тільки завдання будуть інші - це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії", - розповів він.

Юсов нагадав, що росіяни подібні спроби робили і раніше, на першому етапі повномасштабного вторгнення.

"Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялись військові цілі, але цілями були саме мирні об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде інша", - підкреслив він.

Водночас на думку Юсова, відновити той потенціал за кількістю і по якості, який вже витрачений в період повномасштабного вторгнення ворог не зможе, навіть, якщо буде тримати паузу до вересня, а "до вересня він тримати паузу не буде".