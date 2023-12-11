РФ хоче заблокувати Куп’янськ. Генерал розповів про ситуацію на "гарячих" напрямках фронту

Куп'янський напрямок

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка", - розповів він.

Втім, за його словами, загарбники несуть значні втрати у живій силі.

"У зв’язку з чим ворог почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві", - додав Сирський.

Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

Лиманський напрямок

Тут ворог наступає, щоб витиснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

"Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території РФ для доукомплектування штурмових підрозділів", - констатує генерал.

Бахмутський напрямок

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту.

"Попри складні умови та безперевні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі", - запевняє Сирський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 11 грудня, українські військові відбили 49 атак противника на Авдіївському напрямку, утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра та знищили склад боєприпасів противника. Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, українські сили зберігають позиції на східному березі річки Дніпро. За попередньою інформацією, ЗСУ вже контролюють весь острів Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона).