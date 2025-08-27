РФ хоче вийти з Конвенції про запобігання катуванням: у МЗС України відреагували

"Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до рішення уряду РФ ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню", - йдеться у повідомленні МЗС.

Зазначається, що цей крок фактично є зізнанням у злочині – системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини.

"Сучасна Росія – це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить РФ в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

На відміну від більшості інших міжнародних договорів у цій сфері, конвенція містить превентивний механізм як регулярних, так і раптових відвідувань місць несвободи Європейським комітетом із запобігання катуванням з метою безпосередньої перевірки умов утримання та поводження з людьми.

Україна наполягає на виключенні РФ з інститутів Ради Європи

"З лютого 2022 року Україна системно наполягала та наполягає на виключенні РФ з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи. Це обумовлено глибоким усвідомленням того факту, що Росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату", - підкреслили у МЗС України.

Зазначається, що водночас Росія фактично руйнувала механізм конвенції: не брала реальної участі у її роботі, та не допускала на свою територію експертів для вивчення й документування ситуації з катуваннями.

"Відповідальність держави-агресора за численні злочини, зокрема катування, має бути невідворотною. Україна наполягає на якнайшвидшому використанні міжнародних механізмів притягнення до відповідальності та закликає міжнародну спільноту діяти активно та без зволікань", - додали у МЗС.