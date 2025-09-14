UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ хоче викупити у Туреччини назад свої ж С-400, - ЗМІ

Ілюстративне фото: РФ хоче викупити у Туреччини назад свої ж С-400 (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Росія розглядає варіант викупу С-400 у Туреччини, яка майже не використовує ці комплекси, щоб перепродати їх іншим країнам. Така схема може дозволити Анкарі зберегти баланс у відносинах зі США і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Nefes.

Москва намагається знайти шляхи для розширення поставок систем протиповітряної оборони С-400. Оскільки вільних комплексів у Росії немає, обговорюється варіант зі зворотним викупом установок у Туреччини, отриманих нею 2019 року. Як зазначають джерела, Анкара використовує ці комплекси вкрай обмежено, тому такий план теоретично можливий.

Інтерес до сучасних засобів ППО зберігається в умовах глобальних конфліктів і нестабільності, і багато держав продовжують звертатися до Москви. Однак у Росії на складах немає готових до передачі С-400, крім тих, що перебувають в експлуатації. Тому варіант із поверненням турецьких систем розглядається як один із найбільш реальних.

Туреччина тим часом просуває власний проєкт національної оборонної системи "Сталевий купол". У міру розвитку цієї програми потреба в російських установках знижується. До того ж С-400 так і не вдалося інтегрувати в структуру НАТО, а самі ракети наблизилися до половини терміну придатності та потребують обслуговування.

Після закупівлі С-400 Анкара опинилася під санкціями США відповідно до закону CAATSA і була виключена з програми винищувачів F-35. Наразі Туреччина веде переговори щодо придбання літаків F-16 і не виключає повернення до співпраці щодо F-35. Це посилює ймовірність того, що комплекси ППО можуть бути повернуті Росії.

Нагадаємо, угоду на суму 2,5 млрд доларів було підписано ще 2017 року, а поставка відбулася 2019-го. Саме ця угода стала однією з причин погіршення військового співробітництва Туреччини зі США та НАТО.

 

Нагадуємо, що Туреччина ухвалила рішення припинити всі торгівельні та економічні відносини з Ізраїлем. Анкара закрила свої порти для ізраїльських суден і заборонила прольоти ізраїльських літаків через повітряний простір країни.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в останні місяці позиція Росії щодо конфлікту в Україні зазнала значних змін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТуреччина