РФ хоче викупити у Туреччини назад свої ж С-400, - ЗМІ

Москва намагається знайти шляхи для розширення поставок систем протиповітряної оборони С-400. Оскільки вільних комплексів у Росії немає, обговорюється варіант зі зворотним викупом установок у Туреччини, отриманих нею 2019 року. Як зазначають джерела, Анкара використовує ці комплекси вкрай обмежено, тому такий план теоретично можливий.

Інтерес до сучасних засобів ППО зберігається в умовах глобальних конфліктів і нестабільності, і багато держав продовжують звертатися до Москви. Однак у Росії на складах немає готових до передачі С-400, крім тих, що перебувають в експлуатації. Тому варіант із поверненням турецьких систем розглядається як один із найбільш реальних.

Туреччина тим часом просуває власний проєкт національної оборонної системи "Сталевий купол". У міру розвитку цієї програми потреба в російських установках знижується. До того ж С-400 так і не вдалося інтегрувати в структуру НАТО, а самі ракети наблизилися до половини терміну придатності та потребують обслуговування.

Після закупівлі С-400 Анкара опинилася під санкціями США відповідно до закону CAATSA і була виключена з програми винищувачів F-35. Наразі Туреччина веде переговори щодо придбання літаків F-16 і не виключає повернення до співпраці щодо F-35. Це посилює ймовірність того, що комплекси ППО можуть бути повернуті Росії.

Нагадаємо, угоду на суму 2,5 млрд доларів було підписано ще 2017 року, а поставка відбулася 2019-го. Саме ця угода стала однією з причин погіршення військового співробітництва Туреччини зі США та НАТО.