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РФ хоче використати "вибори" на окупованих територіях для пришвидшення мобілізації

Фото: РФ активізує мобілізацію на фоні "виборів" на ТОТ (GetttyImages)
Автор: Антон Малиновський

Напередодні псевдовиборів військомати на території тимчасово окупованої Луганської області отримали вказівку на пришвидшення постановки на так званий "військовий облік" місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Під час організованих Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію.

В спротиві зазначають, що саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях" в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

"Центр національного спротиву закликає оминати утворені окупантами "виборчі дільниці", й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні Кремлю лише як пропагандистська картинка, а їх результати визначені заздалегідь", - закликають в ЦНС.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня російські терористи проведуть вибори різного рівня, в тому числі, і довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також вони планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Як відзначила розвідка Британії, таким чином Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини".

В ЦНС раніше зазначали, що окупанти для цього привозять з РФ "активістів", політтехнологів та інший персонал для проведення всевдовиборів. А вчора стало відомо, що під ці дати викликали з відпусток всіх "поліцейських" регіонів.

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Війна Росії проти України