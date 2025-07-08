РФ хоче використати слабкі сторони європейських демократій, - глава МЗС Німеччини

"Росія прагне використати слабкості наших демократій та вразливість наших суспільств, пропагуючи теорії змови, ставлячи під сумнів наші демократичні системи та загострюючи розбіжності між нашими народами", - сказав Вадефуль.

Глава МЗС Німеччини зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "відмовляє своїм громадянам у найбазовіших демократичних правах та захисті Європейської конвенції з прав людини", саме тому члени Ради Європи вирішили виключити Росію у березні 2022 року, лише через місяць після того, як вона почала вторгнення в Україну.

"Наші демократичні свободи - це наша сила. Ось чому вони зараз зазнають нападів, як ніколи раніше. І саме тому ми повинні їх захищати", - наголосив Вадефуль.