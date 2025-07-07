Європа веде переговори зі США щодо посилення тиску на Путіна, - глава МЗС Німеччини

Європа веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо того, як ще більше посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

За словами Вадефуля, Європа веде діалог зі США щодо того, як ще більше посилити тиск Путіна.

Він також наголосив, що майбутнє України в ЄС та НАТО.

"Ми домовилися, що ніколи не миритися з російською агресією. Путін щоночі обсипає українські міста новими атаками, безпілотниками, ракетами. Це чітко показує, що російський президент не зацікавлений у мирі", - зазначив глава МЗС Німеччини.

За його словами, війна спрямована не лише проти України, а й проти європейського мирного та безпекового порядку.