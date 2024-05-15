РФ хоче створити паніку в Харкові та Сумах, для просування теми переговорів, - ЦПД

"Головна зараз історія російської пропаганди - це спроба створити паніку в Харкові та Сумах, переконати людей, що ці обмежені дії в прикордонні Харківської області - це початок наступу на Харків", - сказав він.

За його словами, вони намагатимуться викликати паніку, вони вже це роблять кілька місяців.

"Паніка в Харкові і Сумах дозволила б ворогу далі просувати тему переговорів, тему миру на російських умовах. І заяви Путіна, що він готовий до переговорів, але російські війська не повинні виходити із захоплених територій, це бажання налякати українців", - пояснив Коваленко.

Також керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що все буде крутитися навколо створення паніки і видачі обмежених дій у прикордонні за підготовку до наступу.