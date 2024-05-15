РФ хочет создать панику в Харькове и Сумах, для продвижения темы переговоров, - ЦПД

"Главная сейчас история российской пропаганды - это попытка создать панику в Харькове и Сумах, убедить людей, что эти ограниченные действия в приграничье Харьковской области - это начало наступления на Харьков", - сказал он.

По его словам, они будут пытаться вызвать панику, они уже это делают несколько месяцев.

"Паника в Харькове и Сумах позволила бы врагу дальше продвигать тему переговоров, тему мира на российских условиях. И заявления Путина, что он готов к переговорам, но российские войска не должны выходить из захваченных территорий, это желание напугать украинцев", - пояснил Коваленко.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что все будет крутиться вокруг создания паники и выдачи ограниченных действий в приграничье за подготовку к наступлению.