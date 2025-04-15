РФ не хоче миру з Україною, незважаючи на тиск Трампа, - глава Міноборони Італії

Росія все ще не хоче завершувати війну проти України. Тиск влади США не змусив її до такого кроку.

Як передає РБК-Україна , про це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив в інтерв'ю Reuters .

"Нічого не змінилося з росіянами. Очевидно, що росіяни хочуть продовжувати атаки, як вони робили це протягом останніх трьох років", - наголосив Крозетто.

Міністр також розкритикував нещодавні дії атаки Ізраїлю на Сектор Газа, зокрема удар по лікарні та інші атаки, внаслідок яких загинули цивільні, зокрема парамедики.

"Для мене палестинська дитина так само цінна, як і українська чи італійська. Палестинська лікарня так само цінна, як і українська чи італійська", - сказав він, додавши, що Ізраїлю необхідно визнати свої помилки.

Варто зауважити, що уряд Італії підтримує президента США Дональда Трампа та його політику.

Але, як пише Reuters, міністри в приватному порядку висловлюють тривогу з приводу дій Трампа щодо України і відкрито попереджають, що Росія може спробувати обдурити його.