РФ хоче дестабілізувати Україну, і почала для цього велику кампанію, - Данілов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Російська Федерація зараз розпочинає великий проект щодо дестабілізації ситуації на території України. Один із пунктів цього проекту - спроба дестабілізації на темі виборів. І вони братимуть дуже активну участь у цьому процесі. Росія не має фізичної спроможності перемогти Україну військовим шляхом, тому питання внутрішньої дестабілізації - номер один для Кремля", - сказав Данілов.

Він вважає, що Росія буде робити все можливе для того, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво України. Зокрема мова про президента Володимира Зеленського.

"Це справжня операція з дестабілізації ситуації в Україні. Ми знаємо назву цієї операції. Розуміємо, хто за нею стоїть", - вважає Данілов.

На його думку, в Україні існує проблема із соціальними мережами, які дозволяють зберігати анонімність та поширюють більшість фейків та дезінформації.

"Це дуже небезпечний інструмент впливу. Дестабілізаційні наративи поширюються у тому числі через них. У цьому напрямі – нейтралізації загроз – активно працюють наші спецслужби", - підкреслив Данілов.

За його словами, Росія може використати тему виборів для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Однак проведення виборів під час війни забороняє українське законодавство.

"Якщо хтось хоче зробити "експеримент" із розхитування суспільства, він може спробувати ініціювати проведення виборів на території України. Це небезпечно, адже якщо ми говоримо про демократичні вибори, це – змагальний процес програм кандидатів політичних партій. Уявляєте, якщо в нас під час війни люди будуть відволікатися від боротьби з ворогом і займатимуться виборчим процесом? Мені складно це уявити", - підкреслив він.

Дезінформаційні кампанії РФ

Російські пропагандисти постійно поширюють дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

А у червні у Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з неправдивими новинами про війну в Україні, які виглядали так, ніби вони були опубліковані відомими французькими ЗМІ.

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