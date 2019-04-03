В РФ гражданина Норвегии обвиняют в сборе данных об атомных субмаринах

Гражданина Норвегии Фруде Берга, арестованного в России по подозрению в шпионаже, обвиняют в сборе информации о российских атомных подводных лодках. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российскую прокуратуру.

По словам прокурора Миланы Дигаевой, 2 апреля в Москве начался суд по делу гражданина Норвегии. Она отметила, что данные о кораблях Берге передавал сотрудник российского оборонного предприятия, за действиями которого наблюдали спецслужбы.

Указано, что суд продлил арест обвиняемого до 22 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. 63-летний Берг отрицает свою вину, а настаивает на том, что не вполне понимал, чем занимался и не осознавал возможных последствий своих действий.

При этом адвокат Илья Новиков заявил, что в отношении Берга могли совершить провокацию.

Напомним, в декабре 2017 года Лефортовский районный суд Москвы (РФ) арестовал на два месяца гражданина Норвегии Фруде Берга, подозреваемого в шпионаже.

Как писало РБК-Украина, 28 декабря 2018 года работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки из-за подозрения в шпионаже. Так, 22 февралая 2019 года американцу Полу Уилану продлили арест до мая.