ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В РФ готують військових, серед яких наркомани та хворі на гепатит, - Генштаб

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 07:48
В РФ готують військових, серед яких наркомани та хворі на гепатит, - Генштаб Фото: в РФ готують хворих військових (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На одному з полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю РФ готують понад 300 росіян, які підписали контракти з МО РФ. Серед них є наркомани та хворі на гепатит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит", - зазначають у Генштабі.

Повідомляється, що більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.

Мобілізація у Росії

З осені 2022 року в РФ діє так звана "часткова мобілізація", згідно до якої до лав армії мало бути призвано понад 280 тисяч людей. Однак, в РФ триває і прихована мобілізація, а новобранців часто підправляють на фронт без належно підготовки.

У розвідці Естонії також розповіли, що Росія може оголосити другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий. А у британській розвідці також заявили, що примусова мобілізація, проведена на території Росії, погіршила дисципліну у російській армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії
NEWS
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи