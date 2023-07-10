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В РФ готовят военных, среди которых наркоманы и больные гепатитом, - Генштаб

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Понедельник 10 июля 2023 07:48
В РФ готовят военных, среди которых наркоманы и больные гепатитом, - Генштаб Фото: в РФ готовят больных военных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На одном из полигонов Восточного военного округа Алтайского края РФ готовят более 300 россиян, подписавших контракты с МО РФ. Среди них есть наркоманы и больные гепатитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом", - отмечают в Генштабе.

Сообщается, что большинство указанных лиц уже обратились в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.

Мобилизация в России

С осени 2022 года в РФ действует так называемая "частичная мобилизация", согласно которой в ряды армии должно быть призвано более 280 тысяч человек. Однако в РФ продолжается и скрытая мобилизация, а новобранцев часто подправляют на фронт без должной подготовки.

В разведке Эстонии также рассказали, что Россия может объявить вторую волну мобилизации. Шанс этого очень высок. А в британской разведке также заявили, что принудительная мобилизация, проведенная на территории России, усугубила дисциплину в российской армии.

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