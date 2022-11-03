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В РФ готовят вторую волну мобилизации. Россияне получают повестки с датами 2023 года

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Москва, Четверг 03 ноября 2022 10:47
В РФ готовят вторую волну мобилизации. Россияне получают повестки с датами 2023 года Фото: в России уже готовят вторую волну мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России готовятся ко второй волне мобилизации, которая может начаться сразу после завершения осеннего призыва. При этом россияне уже получают повестки с датами следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

По даннім издания, в Кремле готовятся, что поток российских мужчин на войну станет непрерывным. Поэтому вторая волна мобилизации неминуема.

"Я не знаю точных сроков, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой", - рассказал близкий к Кремлю собеседник.

Второй источник издания подтвердил, что мобилизацию в РФ могут возобновить после новогодних праздников.

"Ясно, что люди понадобятся еще, неясно только, сколько их будет", - добавил собеседник.

При этом в России уже начали раздавать повестки с датами следующего года. Известно по меньшей мере о трех таких случаях.

"Такой случай произошел с обладателем мобилизационной брони для сотрудников IT-сферы из Нижнего Новгорода: 28-летний мужчина сходил в военкомат и получил там повестку на 30 марта 2023 года", - говорится в материале.

Похожий случай произошел в Москве. Мужчине, ранее служившем в разведке, сказали в военкомате, что его призовут во вторую волну мобилизации после Нового года.

Кроме того, о новой волне мобилизации ранее заявляли губернаторы приграничных Ростовской, Курской и Воронежской областей РФ. Однако в Кремле опровергли их слова.

Напомним, что 31 октября российский диктатор Владимир Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, однако официального указа не было.

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