РФ готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - ЗСУ

За його словами, у Вовчанську Силам оборони України протистоять 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада, 30-й мотострілецький полк.

При цьому окупанти планують залучити до виконання завдань на тому напрямку підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.

Варто підкреслити, що 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї. Відстань до Вовчанська становить близько 9 300 кілометрів.

Втрати росіян у Вовчанську

Волошин пояснив, що росіяни понесли немалі втрати за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ. Мова йде про понад 4000 знищенних окупантів.

Тепер військове керівництво РФ намагається поповнити запаси своїх військових, які залучені на цьому напрямку, тими угрупуваннями, які біля кордонів України розташовані, а також тими військовими угрупуваннями, які знаходяться на території Російської Федерації.