Українські морпіхи взяли в полон окупанта під Вовчанськом (відео)

Українські морські піхотинці взяли в полон російського солдата під час боїв під Вовчанськом Харківської області. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Українські військові зазначають, що вони рекомендують усім окупантам здаватись в полон. Інакше боєприпасів вистачить на всіх ворожих солдатів.

Як зазначили в ОСУВ, у полон росіянина взяли бійці окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Бої у Харківській області

Нагадаємо, росіяни вже більше місяця не залишають своїх спроб просування на півночі Харківської області. Зокрема, частина ворожих солдатів зосереджена в районі Вовчанська.

Як зазначали ще тиждень тому представники ЗСУ, українські захисники утримують під своїм контролем більшу частину міста.

При цьому нещодавно українські воїни знищили під Вовчанськом "Урал" та полкову землерийну машину.

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