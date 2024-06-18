РФ готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - ЗСУ
Росіяни зазнають великих втрат під час боїв за Вовчанськ у Харківській області та готуються перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту. Йдеться про бригаду, яка дислокується за понад 9000 кілометрів від місця бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
За його словами, у Вовчанську Силам оборони України протистоять 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада, 30-й мотострілецький полк.
При цьому окупанти планують залучити до виконання завдань на тому напрямку підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.
Варто підкреслити, що 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї. Відстань до Вовчанська становить близько 9 300 кілометрів.
Втрати росіян у Вовчанську
Волошин пояснив, що росіяни понесли немалі втрати за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ. Мова йде про понад 4000 знищенних окупантів.
Тепер військове керівництво РФ намагається поповнити запаси своїх військових, які залучені на цьому напрямку, тими угрупуваннями, які біля кордонів України розташовані, а також тими військовими угрупуваннями, які знаходяться на території Російської Федерації.
Бої за Вовчанськ
Російські війська понад місяць тому спробували захопити місто на півночі Харківської області, проте змогли просунутися в ньому лише частково. При цьому українські війська контратакують на цьому напрямку.
Також морські піхотинці змогли взяти в полон російського солдата під час боїв під Вовчанськом. Бійці опублікували відео цього процесу.
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