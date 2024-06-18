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РФ готовится перебросить морпехов с Тихоокеанского флота в район Волчанска, - ВСУ

Вторник 18 июня 2024 19:59
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РФ готовится перебросить морпехов с Тихоокеанского флота в район Волчанска, - ВСУ Архивное фото: РФ готовится перебросить морпехов с Тихоокеанского флота в район Волчанска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне несут большие потери во время боев за Волчанск в Харьковской области и готовятся перебросить морпехов с Тихоокеанского флота. Речь идет о бригаде, которая дислоцируется более чем в 9000 километрах от места боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, в Волчанске Силам обороны Украины противостоят 138-я отдельная мотострелковая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 30-й мотострелковый полк.

При этом оккупанты планируют привлечь к выполнению задач на том направлении подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты с Тихоокеанского флота и подразделения, которые относятся к 25-й отдельной мотострелковой бригаде 6 армии из Ленинградского военного округа.

Стоит подчеркнуть, что 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты дислоцируется в городе Владивосток и поселке Славянка в Приморском крае. Расстояние до Волчанска составляет около 9 300 километров.

Потери россиян в Волчанске

Волошин пояснил, что россияне понесли немалые потери за почти полтора месяца боев за Волчанск. Речь идет о более 4000 уничтоженных оккупантов.

Теперь военное руководство РФ пытается пополнить запасы своих военных, привлеченных на этом направлении, теми группировками, которые у границ Украины расположены, а также теми военными группировками, которые находятся на территории Российской Федерации.

Бои за Волчанск

Российские войска более месяца назад попытались захватить город на севере Харьковской области, однако смогли продвинуться в нем лишь частично. При этом украинские войска контратакуют на этом направлении.

Также морские пехотинцы смогли взять в плен российского солдата во время боев под Волчанском. Бойцы опубликовали видео этого процесса.

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