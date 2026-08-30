РФ готує удари за межами України: у Британії попередили про високу загрозу атак

Як повідомляє видання, це відбулося на початку літа під час круглого столу за участю високопосадовців уряду та топменеджерів.

Хоча джерела не розкривають повний список присутніх, за даними інсайдерів, на зустрічі були керівники компаній, які виготовляють зброю та безпілотники для України.

Серед них - Ukrspecsystems (виробник дронів поблизу авіабази Королівських ВПС Мілденголл у Західному Саффолку), Callen-Lenz (дочірня структура BAE Systems, чиї апарати нещодавно використовувалися для ударів по нафтопереробних заводах углибині території Росії), а також концерн MBDA, який випускає крилаті ракети Storm Shadow.

Зустріч, організована Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO), відбулася на тлі зриву російських замахів на керівників двох німецьких оборонних компаній.

Серед потенційних жертв був Армін Паппергер, генеральний директор оборонного гіганта Rheinmetall, який реалізує контракт на постачання артилерійських снарядів для українських військових на суму 4,2 млрд фунтів стерлінгів.

"Керівники оборонних компаній у Великій Британії та Європі починають думати про власну безпеку та безпеку об’єктів своїх компаній. Росія сигналізує, що кожен, хто бере участь в оборонному підприємстві, тепер вважається законною мішенню для росіян", - зазначила експертка з питань безпеки з аналітичного центру Atlantic Council Елізабет Бро.