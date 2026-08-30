РФ готовит удары за пределами Украины: в Британии предупредили о высокой угрозе атак

Как сообщает издание, это произошло в начале лета во время круглого стола с участием чиновников правительства и топменеджеров.

Хотя источники не раскрывают полный список присутствующих, по данным инсайдеров, на встрече были руководители компаний, которые производят оружие и беспилотники для Украины.

Среди них - Ukrspecsystems (производитель дронов вблизи авиабазы Королевских ВВС Милденголл в Западном Саффолке), Callen-Lenz (дочерняя структура BAE Systems, чьи аппараты недавно использовались для ударов по нефтеперерабатывающим заводам в глубине территории России), а также выпускающий концерн MBDA Shatdo.

Встреча, организованная Министерством иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO), состоялась на фоне срыва российских покушений на руководителей двух немецких оборонных компаний.

Среди потенциальных жертв был Армин Паппергер, генеральный директор оборонительного гиганта Rheinmetall, реализующий контракт на поставку артиллерийских снарядов для украинских военных на сумму 4,2 млрд фунтов стерлингов.

"Руководители оборонных компаний в Великобритании и Европе начинают думать о собственной безопасности и безопасности объектов своих компаний. Россия сигнализирует, что каждый, кто участвует в оборонном предприятии, теперь считается законной мишенью для россиян", - отметила эксперт по вопросам безопасности из аналитического центра Atlantic Council.