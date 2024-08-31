РФ готує новий пропагандистський форум на окупованих територіях України, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, форум буде мати назву "молодь двох морів". За участь в ньому окупанти обіцяють гроші у вигляді грантів.

"Головна мета заходу суто демонстраційна й має на меті висвітлити нібито схвалення місцевою молоддю окупаційного режиму", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що росіяни вже залучають прокремлівські рухи, які мають організовувати масовку та знайти учасників серед місцевих. Крім того, фейкові університети також отримали план з забезпечення учасників для цього заходу.

В кінці публікації, Центр національного спротиву закликав людей повідомляти про організаторів цього форуму.