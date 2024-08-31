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РФ готує новий пропагандистський форум на окупованих територіях України, - ЦНС

Фото: пропагандистський знак РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни взимку планують провести новий пропагандистський форум на окупованих територіях України. За участь ворог обіцяє гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, форум буде мати назву "молодь двох морів". За участь в ньому окупанти обіцяють гроші у вигляді грантів.

"Головна мета заходу суто демонстраційна й має на меті висвітлити нібито схвалення місцевою молоддю окупаційного режиму", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що росіяни вже залучають прокремлівські рухи, які мають організовувати масовку та знайти учасників серед місцевих. Крім того, фейкові університети також отримали план з забезпечення учасників для цього заходу.

В кінці публікації, Центр національного спротиву закликав людей повідомляти про організаторів цього форуму.

Тиждень тому в ЦНС повідомляли, що країна-агресор продовжує свою кампанію з вербування молоді на окупованих територіях України. Зокрема, окупанти відкрили у Веселому Запорізької області нове відділення так званої «Молодої гвардії».

У публікації інформаційного ресурсу додали, що подібні структури РФ позиціонують себе як платформи для самореалізації, розвитку лідерських якостей і патріотичного виховання.

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