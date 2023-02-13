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РФ готує мобілізованих для наступу на Авдіївському напрямку. Росіяни відмовляються

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Почастішали випадки, коли російські мобілізовані відмовляються йти у наступ. Після підготовки їх кидають на Авдіївський напрямок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ", - пише пресслужба.

Через відмову, мобілізованих з тимчасово окупованих територій Донецької області знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Після двох тижнів підготовки, солдатів формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами представника ГУР МО Вадима Скібіцького, Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, однак це ще більше її виснажить.

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