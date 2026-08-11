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РФ готує масову фальсифікацію "виборів" на окупованих територіях

10:19 11.08.2026 Вт
2 хв
Кремль розробив конкретний план
aimg Юлія Капітонова
РФ готує масову фальсифікацію "виборів" на окупованих територіях Фото: Масові фальсифікації виборів - традиційний інструмент Кремля (Getty Images)
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Адміністрація російського диктатора Володимира Путіна наказала своїм ставленикам на окупованих територіях України забезпечити для партії "Єдина Росія" не менше 70% "підтримки" на виборах до Держдуми РФ.

З таким попередженням виступив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Росія збирається масово фальсифікувати так звані вибори до Держдуми на ТОТ України. Путінська адміністрація ставить завдання забезпечити явку на тимчасово окупованих територіях на рівні понад 65–70%", - наголосив Коваленко.

Він звернув увагу на те, що так звані "вибори" на ТОТ України є повністю незаконними, однак Кремль намагатиметься використати їх саме для легітимізації окупації.

Як зауважив Коваленко, все це відбувається на тлі тотальної риторики підтримки "вічної війни". Фактично йдеться про те, що всі партії підтримують продовження бойових дій проти України.

Ба більше, політичну силу "Яблуко", яка виступала проти війни, демонстративно зняли з виборів, щоб вона не набрала помітного відсотка голосів.

"Це ще один доказ того, що путінський режим не бачить майбутнього без війни і боїться показувати підтримку антивоєнних настроїв. Водночас у Росії дедалі більше зростає прошарок населення, який виступає проти продовження війни. Переважно це жителі регіонів Росії, хоча такі ж настрої фіксуються в Москві, де вкрай негативно сприймають чутки про можливу мобілізацію", - додав Коваленко.

За його словами, наразі йдеться про населення, яке не здатне на організований вуличний протест. На цьому тлі він нагадав, що так само було і в СРСР, який розвалився через економічні проблеми та негативні настрої людей, які критикували владу на власних кухнях.

Нагадаємо, у Росії зняли з виборів єдину партію, яка виступала проти війни з Україною.

До речі, нещодавно Путін почав публічно акцентувати на ролі російської влади та суспільства у підтримці війни проти України.

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