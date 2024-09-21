РФ хочет "законно" изымать земельные участки на оккупированных территориях, - ЦНС

Российские оккупанты продолжают захватывать чужое имущество на временно оккупированных территориях Украины. Теперь кроме помещений, враг планирует отбирать земельные участки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Отмечается, что кроме реестра "безхозных" помещений, россияне уже начали создавать аналогичную базу и запускают процесс присвоения земельных участков у местных жителей, находящихся на оккупированных территориях.

"Участки под индивидуальное домостроение, под личное подсобное хозяйство с 1 марта 2025 года начнут изымать у владельцев если на них на протяжении последних двух лет не велось строительство", - пишет ЦНС.

Процесс будет происходить следующим образом - если наблюдательные советы установят, что земля в течение двух лет остается не задействованной, тогда владелец автоматически будет лишен собственности на землю. По каким критериям планируют определять "задействованность", пока неизвестно.

Информационный ресурс добавил, что враг продолжает осуществлять рейды на оккупированных территориях и определяет помещения, не имеющие владельцев и не переоформленные в соответствии с российским законодательством.

"Это делается с целью присвоения на нужды российских оккупантов", - резюмировали в ЦНС.