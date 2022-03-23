РФ готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма, - разведка

Отмечается, что Росгвардия готовится ограничить движение в сторону России по Крымскому мосту, паромной переправе и авиасообщение полуострова с РФ.

"Таким образом путинская власть пытается отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская разведка сообщает, что среди первых беглецов были российские военнослужащие и члены их семей, а также представители оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, меняют регистрацию места жительства, выводят с полуострова бизнес и активы.

"Ограничивая возможность выезда из Крыма, Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, которые сейчас незаконно находятся на полуострове и начинают понимать шаткость своего правового статуса", - отметили в ГУР.