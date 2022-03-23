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РФ готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму, - розвідка

Фото: РФ обмежує виїзди з Криму (wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

Росія готується заблокувати виїзд своїх громадян з окупованого Криму. Причиною цього стала боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що Росгвардія готується обмежити рух в сторону Росії Кримським мостом, паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ.

"Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українська розвідка повідомляє, що серед перших втікачів були російські військовослужбовці та члени їх сімей, а також представники окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.

"Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, депутатам путінської партії "Єдина Росія" заборонили покидати країну. Вони можуть це зробити лише з дозволу керівника політичної сили.

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