РФ готовит военную инфраструктуру Крыма для развертывания ядерного оружия - Климкин

Павел Климкин выступил на заседании Совета безопасности ООН по гуманитарным вопросам Украины

Россия продолжает готовить военную инфраструктуру на территории оккупированного Крыма для для развертывания ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания Совета безопасности ООН по гуманитарным вопросам Украины, передает РБК-Украина.

"Важно также сохранять особое внимание к российской оккупации Крыма. Эти действия РФ являются наиболее грубым нарушением устава ООН с момента Второй Мировой войны. Оккупация привела к усиленной милитаризации Крыма. Россия продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение объектов для хранения советских ядерных боеголовок", - заявил Климкин.

Дипломат добавил, что Россия вдвое увеличила численность военных на территории оккупированного полуострова.

"По сути, Крым сегодня превратился в гигантскую военную базу, которую зачастую используют для российских интервенций в отдаленных горячих точках. В том числе в Сирии, а сирийский режим посылает делегации в Крым", - добавил Климкин.

Глава МЗС отметил, что оккупация Россией Крыма бросает нормам международного права и сеет атмосферу страха и ненависти. Так, Климкин напомнил, что на территории полуострова постоянно преследуются крымские татары, украинские активисты.

Напомним, в Совбезе ООН заявили, что с начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан.