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РФ готує військову інфраструктуру Криму для розгортання ядерної зброї - Клімкін

НовиниПолітика    30.05.2018 - 02:42
Фото: Павло Клімкін (twitter.com/UKRinUN)
Фото: Павло Клімкін (twitter.com/UKRinUN)

Павло Клімкін виступив на засіданні Ради безпеки ООН з гуманітарних питань України

Росія продовжує готувати військову інфраструктуру на території окупованого Криму для розгортання ядерної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час засідання Ради безпеки ООН з гуманітарних питань України, передає РБК-Україна.

"Важливо також зберігати особливу увагу до російської окупації Криму. Ці дії РФ є найбільш грубим порушенням статуту ООН з моменту Другої Світової війни. Окупація призвела до посиленої мілітаризації Криму. Росія продовжує готувати кримську військову інфраструктуру для розгортання ядерної зброї, включаючи переоснащення об'єктів для зберігання радянських ядерних боєголовок", - заявив Клімкін.

Дипломат додав, що Росія вдвічі збільшила чисельність військових на території окупованого півострова.

"По суті, Крим сьогодні перетворився в гігантську військову базу, яку часто використовують для російських інтервенцій у віддалених гарячих точках. В тому числі в Сирії, а сирійський режим посилає делегації в Крим", - додав Клімкін.

Глава МЗС зазначив, що окупація Росією Криму кидає нормам міжнародного права і сіє атмосферу страху і ненависті. Так, Клімкін нагадав, що на території півострова постійно переслідуються кримські татари, українські активісти.

Нагадаємо, в Радбезі ООН заявили, що з початку року на Донбасі загинуло 107 мирних громадян.

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Теги публікації: ООН, Павло Клімкін, ядерное оружие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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