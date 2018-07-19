РФ может готовить санкции против Украины из-за исков в международных судах, - Луценко

У Порошенко прокомментировали возможное введение санкций РФ против Украины

Российская Федерация может готовить санкции против Украины в ответ на иски в международных судах. Об этом заявила представитель президента в Верховной раде, нардеп Ирина Луценко (БПП), передает корреспондент РБК-Украина.

По мнению Луценко, большое количество исков против Российской Федерации в международных судах вынуждает ее отвечать.

"От (президента РФ Владимира, - ред.) Путина можно ожидать многого. Им не нравится выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. У нас много международных исков ..., связанных с Керченским проливом, несоблюдением морского права в вопросе пребывания украинских судов в Азовском море. У нас очень много исков, связанных с нарушением прав украинских граждан в Крыму. Кроме того, много исков в ЕСПЧ. Поэтому РФ вынуждена отвечать", - отметила Луценко.

Напомним, ранее первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая заявила, что не исключает введение санкций РФ против Украины. Таким образом, она прокомментировала информацию российских СМИ о том, что Москва готовит санкции против Украины.

Предполагается, что под новые ограничения могут попасть сотни физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. Предполагается, что одной из мер будет блокировка их активов в России и запрет на вывод капитала. В то же время, не исключено, что воздействие санкций на их фигурантов окажется символическим.