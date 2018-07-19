В Минюсте не исключают введение санкций РФ против Украины

Замминистра прокомментировала возможное введение санкций РФ против Украины

Министерство юстиции Украины пока не располагает официальной информацией о подготовке Российской Федерацией санкций против Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая.

По словам Бернацкой, украинская сторона официально не контактирует с РФ и узнала о возможном введении санкций из российских СМИ.

"Конечно в России, где понятие верховенства права не существует, могут быть приняты указом президента любые санкции, которые они пожелают. Посмотрим, в каких рамках они будут использованы в дальнейшем", - пояснила она.

Она также предположила, что санкции могут быть введены против украинских политиков.

"Очевидно, что и у украинцев есть имущество в России. Но я не считаю, что это будет касаться обычных граждан. Потому что это будет больше касаться политиков, которые активно высказываются против Российской Федерации. Конечно, там уже есть широкий перечень тех, кто не въездной в Россию. Поэтому я думаю, что в дальнейшем будут какие-то дальнейшие санкции. Мне трудно сказать у кого (из украинских политиков, - ред.) есть какие-то активы в РФ", - добавила Бернацкая.

Заместитель министра юстиции отметила, что российские санкции вряд ли нанесут вред кому-то в Украине.

"На сегодняшний момент мы первые сделали санкционные списки, поэтому в дальнейшем наша политика не будет меняться. В России, видимо, решили, что они много лет под санкциями, поэтому решили сделать встречный шаг. Я думаю, что из политиков в Украине почти никто и не намерен ехать в РФ или иметь какие-то связи с этой страной", - добавила Бернацкая

Отметим, как ранее сообщал российский "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ, Москва готовит санкции против Украины. Под новые ограничения якобы могут попасть сотни физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. Предполагается, что одной из мер будет блокировка их активов в России и запрет на вывод капитала. В то же время, не исключено, что воздействие санкций на их фигурантов окажется символическим.

Напомним, ранее к европейским санкциям против оккупации Крыма присоединились еще пять стран.