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РФ готовит провокации с обстрелами своих территорий для обвинения ВСУ, - Харьковская ОВА

Фото: Россия готовит очередную порцию провокаций (фото facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталья Юрченко

Россия планирует очередные провокации, чтобы обвинить Украину. Оккупанты готовятся обстрелять свои территории, в том числе гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Россия хочет дискредитировать Украину и Вооруженные Силы, поэтому готовится к циничным провокациям.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.

Синегубов призвал украинцев не верить пропагандистским призывам. Он напомнил, что украинские военные не атакуют мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, а также защищают только собственные территории.

Напомним, в Черниговской области российские оккупанты распространяют пропагандистские листовки, в которых сообщают, что якобы не воюют с мирным населением.

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