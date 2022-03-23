РФ готовит провокации с обстрелами своих территорий для обвинения ВСУ, - Харьковская ОВА

Россия планирует очередные провокации, чтобы обвинить Украину. Оккупанты готовятся обстрелять свои территории, в том числе гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Россия хочет дискредитировать Украину и Вооруженные Силы, поэтому готовится к циничным провокациям.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.

Синегубов призвал украинцев не верить пропагандистским призывам. Он напомнил, что украинские военные не атакуют мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, а также защищают только собственные территории.