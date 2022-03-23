РФ готує провокації з обстрілами своїх територій для звинувачення ЗСУ, - Харківська ОВА

Росія планує чергові провокації, щоб звинуватити Україну. Окупанти готуються обстріляти свої території, зокрема цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Росія хоче дискредитувати Україну та Збройні Сили, тому готується до цинічних провокацій.

"Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні Сили України", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликав українців не вірити пропагандистським закликам. Він нагадав, що українські військові не атакують мирне населення та об‘єкти цивільної інфраструктури, а також захищать лише власні території.