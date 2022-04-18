ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ може готувати в містах України провокативні обстріли у Великодню ніч, - РНБО

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 квітня 2022 15:59
РФ може готувати в містах України провокативні обстріли у Великодню ніч, - РНБО Фото: РФ може готувати в містах України провокативні обстріли у Великодню ніч (wikipedia)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти можуть влаштувати обстріл храмів у низці міст України у Великодню ніч. При цьому звинувативши у скоєному українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в РНБО, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ".

При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це "може статися", а саме такіі:

  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська.


В РНБО звертають увагу, що в усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

"Про це повідомляє і міноборони РФ, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами. Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що в Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли храм на Вербну неділю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Війна Росії проти України
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"