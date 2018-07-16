РФ готова зберегти транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", - Путін
В ході зустрічі Путіна і Трампа обговорювалася ситуація в Україні
Російська Федерація (РФ) готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва "Північного потоку-2". Про це заявив президент Росії Володимир Путін в ході спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Путіна, він запевнив Трампа, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.
"Більше того, ми готові продовжити транзитний контракт, в разі врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольмському арбітражному суді", - заявив він, коментуючи побоювання Трампа про перекриття транзиту через Україну після запуску "Північного потоку-2".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході зустрічі Путіна і Трампа обговорювалася ситуація в Україні.
15 липня у Гельсінкі почалися акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа, зокрема, і в підтримку України.