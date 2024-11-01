РФ готова до масованої атаки на Україну: експерт назвав ознаки

"Борти Х-101 споряджені, Ту-22 з Х-22 літають досить регулярно. "Кинджали" - три літака точно є. В морі не було серйозних повідомлень щодо носіїв "Калібрів", але протягом доби можуть підготувати. "Іскандери" постійно переміщуються і постійно загрожують, пуляють з Криму по Одесі, Миколаєву та Херсону", - перелічив ці ознаки експерт.

За словами Криволапа, це все вже споряджено, на бортах, воно вже готово, тобто в будь-який момент, коли росіяни вирішать, що треба проводити масштабну авіаційну ракетну атаку, вони готові будуть це зробити.

"Але це не значить, що треба кожної ночі чекати. Просто постійно треба бути уважним, розуміти, як ти будеш захищати себе і таке інше", - зазначив експерт.

Також він назвав ймовірні цілі для майбутнього масованого удару окупантів.

"Я думаю, що все ж таки по ядерній енергетиці бити не будуть, але по підстанціям, по розподільчим станціям можуть бити", - зазначив експерт.