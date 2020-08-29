РФ экстрадировала в Украину сообщника агента ФСБ, убившего украинского военного

Россия экстрадировала в Украину сообщника агента ФСБ Олега Смородинова, который убил бывшего военного спецназовца Ивана Мамчура в Ровно. Убийство произошло почти 4 года назад.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Полиция напоминает, что убийство экс-военного Мамчура, который работал инспектором местного СИЗО, было совершено в сентябре 2016 года в подъезде жилого дома.

После преступления преступники покинули территорию Украины и поездом поехали в Москву, где получили за умышленное убийство Мамчура вознаграждение 2 000 долларов США и 300 000 рублей.

В ноябре 2016 года украинскими правоохранителями на границе в Харьковской области был задержан подозреваемый - уроженец Мариуполя Олег Смородинов.

"Во время убийства 38-летний сообщник злоумышленника следил за обстановкой на улице. В его обязанности входило подать сигнал, что потерпевший зашел в подъезд и следить за недопущением посторонних лиц в здание, чтобы не помешать преступлению", - сообщает полиция.

Сообщника Смородинова объявили в международный розыск. Оперативники установили, что он скрывался в Москве. Работники Интерпола направили запросы, чтобы подтвердить информацию, установить местонахождение и задержать подозреваемого.

В июне 2019 года в Украину поступило сообщение, что 38-летний подозреваемый задержан и арестован в России.

В этом году, 26 августа, в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) подозреваемого передали в руки украинской полиции. Ровенский суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, самого Смородинова приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену.