РФ екстрадувала в Україну спільника агента ФСБ, який вбив українського військового

Росія екстрадувала в Україну спільника агента ФСБ Олега Смородінова, який убив колишнього військового спецназівця Івана Мамчура в Рівному. Вбивство сталося майже 4 роки тому.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Поліція нагадує, що вбивство екс-військового Мамчура, який працював інспектором місцевого СІЗО, було скоєно у вересні 2016 року в під'їзді житлового будинку.

Після злочину злочинці залишили територію України і поїздом поїхали в Москву, де отримали за умисне вбивство Мамчура винагороду 2 000 доларів США та 300 000 рублів.

У листопаді 2016 року українськими правоохоронцями на кордоні в Харківській області був затриманий підозрюваний - уродженець Маріуполя Олег Смородінов.

"Під час вбивства 38-річний спільник зловмисника стежив за обстановкою на вулиці. В його обов'язки входило подати сигнал, що потерпілий зайшов у під'їзд і стежити за недопущенням сторонніх осіб в приміщення, щоб не завадити злочину", - повідомляє поліція.

Спільника Смородинова оголосили в міжнародний розшук. Оперативники встановили, що він переховувався в Москві. Працівники Інтерполу направили запити, щоб підтвердити інформацію, встановити місцезнаходження і затримати підозрюваного.

У червні 2019 року в Україну надійшло повідомлення, що 38-річний підозрюваний затриманий і заарештований в Росії.

У цьому році, 26 серпня, в пункті пропуску Гоптівка (Харківська область) підозрюваного передали в руки української поліції. Рівненський суд задовольнив клопотання слідчого й обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, самого Смородинова засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду.