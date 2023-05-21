РФ не є стратегічним партнером Молдови: Санду назвала причину

З огляду на дії Кремля, Російська Федерації не є стратегічним партнером для Молдови.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NonFiction .

Вона зазначила, що Росія не поважає Молдову та проти волі молдавського народу 30 років тримає свої війська на території її країни.

"Коли, знову ж таки, всілякі блокади нашого експорту, коли ти платиш за газ дуже високі ціни й усе одно вони скорочують постачання газу на 60% без будь-яких причин – то що це за стратегічне партнерство?" – додала вона.

Зі слів Санду, Молдова може співпрацювати лише з тими країнами, які поважають державний суверенітет.

Російський план щодо "захоплення" Молдови

За інформацією української розвідки в РФ є план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові з метою повалення демократичного порядку цієї країни та захоплення влади. Дані були передані Службі розвідки та безпеки Молдови.