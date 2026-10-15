РФ двічі вдарила по складу у Києві, почалася пожежа

У Святошинському районі Києва внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа у складській будівлі. Згодом зафіксували повторне влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Київського міського голови Віталія Кличка.

На місце події виїхали всі необхідні екстрені служби для ліквідації наслідків та пожежі.

Згодом стало відомо про повторне влучання у цю ж складську будівлю.

Це спричинило займання у складській будівлі.

За словами мера столиці, внаслідок ворожої атаки у Святошинському районі зафіксовано падіння безпілотника.

Нагадаємо, що ситуація в столиці залишається вкрай напруженою через регулярні ворожі атаки.

Зокрема, у Печерському районі Києва вранці 15 жовтня через падіння ворожого безпілотника пошкоджені житлові будинки, є постраждалі.

Також у результаті попередніх ударів фіксувалися перебої зі світлом і троє загиблих, про що повідомляли наслідки нічної атаки на Київ.

Тоді під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури, через що енергетики запроваджували аварійні відключення світла в регіоні.