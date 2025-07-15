РФ двічі вдарила по Краматорську: є постраждалі

За його словами, під ворожою атакою опинився приватний сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі.

"Встановлюємо наслідки російського удару", - написав він.

Що відомо про Краматорськ

Краматорськ - ключове промислове та адміністративне місто на сході України, розташоване в Донецькій області. До 2014 року воно було частиною промислового центру Донбасу, а після початку російської збройної агресії стало тимчасовою адміністративною столицею області, контрольованою українською владою.

Протягом повномасштабної війни Краматорськ неодноразово піддавався ворожим обстрілам. Один із найтрагічніших інцидентів стався у квітні 2022 року, коли ракета влучила в залізничний вокзал міста, забравши життя десятків мирних мешканців.

Удар по Краматорську 21 червня

Нагадаємо, 21 червня російські війська завдали серії авіаударів по Краматорську. Тоді по місту було завдано сім ворожих ударів, які прийшлися на промислові об’єкти та житлові квартали Краматорська. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку.