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У РФ два дрони впали на трасі, що веде від Москви до кордону з Україною

Фото: БПЛА впали під Калугою РФ 5 червня на трасі М3 "Україна" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

На трасі, що веде від російської Москви до державного кордону з Україною - трасі М3, у понеділок, 5 червня впали два БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Калузької області РФ Владислава Шапші.

"Сьогодні вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 км (Жиздра) та на 283 км (Думінічі) впали 2 БПЛА", - розповів він.

За його словами, детонації нібито не сталося, але територію вже оточили і на місці проводяться оперативно-технічні заходи.

Через НП навіть довелося організувати об'їзд того місця, де "приземлилися" дрони.

Атаки дронів в Росії

Зазначимо, що останнім часом атаки РФ дронами не те, що почастішали, а можна сказати, стали звичним явищем. Зокрема, в Курській області збили дрон, який, як заявила місцева влада, нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України.

Причому ці атаки відбуваються не лише у прикордонних районах, а й "докотилися" до Москви. Досить пригадати нещодавню атаку російської столиці десятками БПЛА та атаку на Кремль.

Для довідки

Траса М3 "Україна" - більш відома як Київське шосе, дорога в РФ напрямку Москва - Калуга - Брянськ - державна границя з Україною (район митного поста "Троебортное"). Час міжнародної траси Е 101. Ее протяжність 509 км.

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