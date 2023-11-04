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РФ думає, що Ізраїль не атакує її сили в Сирії через передачу ППО "Хезболлі", - ISW

Фото: РФ впевнена, що Ізраїль не атакує її сили в Сирії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

РФ впевнена, що Ізраїль скоріше за все не атакує їхні сили в Сирії, незважаючи на намір приватної військової компанії "Вагнера" передати системи ППО бойовикам з "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

І

Передача Панцир-С1 "Хезболлі"

Зазначимо, що днями з'явилась інформація про наміри "Вагнера" передати бойовикам "Хезболли" систему ППО Панцир-С1.

Система СА-22, також відома в Росії як Панцир-С1 - це зенітно-ракетний комплекс російського виробництва, встановлений на вантажівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ІзраїльІранВійна в СиріїПВК Вагнера