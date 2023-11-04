РФ думає, що Ізраїль не атакує її сили в Сирії через передачу ППО "Хезболлі", - ISW

РФ впевнена, що Ізраїль скоріше за все не атакує їхні сили в Сирії, незважаючи на намір приватної військової компанії "Вагнера" передати системи ППО бойовикам з "Хезболли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
І
Зазначимо, що днями з'явилась інформація про наміри "Вагнера" передати бойовикам "Хезболли" систему ППО Панцир-С1.
Система СА-22, також відома в Росії як Панцир-С1 - це зенітно-ракетний комплекс російського виробництва, встановлений на вантажівці.
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