РФ думает, что Израиль не атакует ее силы в Сирии из-за передачи ПВО "Хезболле", - ISW

РФ уверена, что Израиль, скорее всего, не атакует их силы в Сирии, несмотря на намерение частной военной компании "Вагнера" передать системы ПВО боевикам из "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
И
Отметим, что на днях появилась информация о намерениях "Вагнера" передать боевикам "Хезболлы" систему ПВО Панцирь-С1.
Система СА-22, также известная в России как Панцирь-С1 - это зенитно-ракетный комплекс российского производства, установленный на грузовике.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .