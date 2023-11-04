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РФ думает, что Израиль не атакует ее силы в Сирии из-за передачи ПВО "Хезболле", - ISW

Фото: РФ уверена, что Израиль не атакует ее силы в Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

РФ уверена, что Израиль, скорее всего, не атакует их силы в Сирии, несмотря на намерение частной военной компании "Вагнера" передать системы ПВО боевикам из "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

И

Передача Панцирь-С1 "Хезболле"

Отметим, что на днях появилась информация о намерениях "Вагнера" передать боевикам "Хезболлы" систему ПВО Панцирь-С1.

Система СА-22, также известная в России как Панцирь-С1 - это зенитно-ракетный комплекс российского производства, установленный на грузовике.

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