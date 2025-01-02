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РФ другу добу поспіль нищить позиції ЗСУ у Часовому Ярі і Торецьку: що відомо

Фото: РФ другу добу поспіль нищить позиції ЗСУ у Часовому Ярі і Торецьку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у Часовому Ярі та Торецьку. За добу окупантам вдалося зруйнувати деякі позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".

Так, на Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував укріплення українських військових в Часовому Ярі і Торецьку та проводив наступальні дії в напрямку Ступочок та Леонідівки.

"Внаслідок вогневого впливу противника деякі позиції були знищені, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - зазначили військові.

Ситуація на Торецькому та Краматорському напрямках

За добу на фронті сталися 140 боєвих зіткнень. Зокрема, на Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

А на Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації здійснили сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

Зазначимо, що росіяни другу добу поспіль нищать позиції Сил оборони на цих напрямках. Буквально минулої доби російські війська атакували позиції Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку Донецької області. Внаслідок боїв деякі позиції були зруйновані.

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