РФ другу добу поспіль нищить позиції ЗСУ у Часовому Ярі і Торецьку: що відомо

Ситуація на Торецькому та Краматорському напрямках

За добу на фронті сталися 140 боєвих зіткнень. Зокрема, на Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

А на Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації здійснили сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

Зазначимо, що росіяни другу добу поспіль нищать позиції Сил оборони на цих напрямках. Буквально минулої доби російські війська атакували позиції Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку Донецької області. Внаслідок боїв деякі позиції були зруйновані.

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