РФ второй день подряд перебрасывает в Мариуполь новые системы ПВО, - советник мэра

Российские военные уже второй день подряд перебрасывают в Мариуполь (Донецкая область) новые системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Второй день подряд разные системы ПВО - "Бук" перемещают по Мариуполю", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что системы перемещают в так называемую "Гавань" (район частной застройки в сторону Азовстали от железнодорожного вокзала). Также оккупанты перебрасывают ПВО в Мангушский район и участки на выезд в сторону Волновахи.

"Продолжается активное расселение российских военных в частных домах Мариупольского района", – заявил Андрющенко.

Он пояснил, что оккупанты расселяют по 3-4 человека во всех домах по поселкам, чтобы не допускать массового накопления. Активно заселяют россиян в селах Пановка и Новогригоровка, а также начали расставлять свою технику в частных дворах.