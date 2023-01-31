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РФ второй день подряд перебрасывает в Мариуполь новые системы ПВО, - советник мэра

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Мариуполь, Вторник 31 января 2023 21:02
РФ второй день подряд перебрасывает в Мариуполь новые системы ПВО, - советник мэра Фото: РФ второй день подряд перебрасывает в Мариуполь системы новые ПВО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные уже второй день подряд перебрасывают в Мариуполь (Донецкая область) новые системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Второй день подряд разные системы ПВО - "Бук" перемещают по Мариуполю", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что системы перемещают в так называемую "Гавань" (район частной застройки в сторону Азовстали от железнодорожного вокзала). Также оккупанты перебрасывают ПВО в Мангушский район и участки на выезд в сторону Волновахи.

"Продолжается активное расселение российских военных в частных домах Мариупольского района", – заявил Андрющенко.

Он пояснил, что оккупанты расселяют по 3-4 человека во всех домах по поселкам, чтобы не допускать массового накопления. Активно заселяют россиян в селах Пановка и Новогригоровка, а также начали расставлять свою технику в частных дворах.

Напомним, что российские захватчики решили обустроить вертолетную базу на территории "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

Бойцы мариупольского сопротивления показали последствия подорванного внедорожника, в котором находились военные Российской Федерации.

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