РФ другий день поспіль масовано атакувала Україну: що відомо на зараз

В ніч з 26 на 27 серпня, Російська Федерація знову здійснила масштабний обстріл України, як і минулої доби. Для атаки ворог задіяв ударні безпілотники та ракети. Зокрема, повітряні сили ЗСУ фіксували зліт літака МіГ-31К (який пізніше сів), а також зліт декількох Ту-95МС. Крім того, неодноразово була загроза балістики.

Перші удари

Так, пізно ввечері о 23:18, 26 серпня, військові попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму. Крім того, в цей час у повітряному просторі України вже перебували ворожі БпЛА.

Через декілька хвилин після інформації про балістику, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про "погані новини". Пізніше він уточнив, що внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще 6 звернулися за психологічною допомогою (з них двоє дітей).

За словами Вілкула, було влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Пошкоджені й інші будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.

Зранку у ДСНС України підтвердили, що внаслідок атаки по Кривому Рогу загинули двоє людей. Ще 5, отримали травми різного ступеня тяжкості. У ДСНС уточнили, що ворог завдав удару по готелю. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Під завалами ймовірно залишаються ще 2 людини. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів. Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям", - йдеться у повідомленні о 07:28.

Фіксація дронів

Починаючи з 21:50, 26 серпня, у повітряному просторі України помітили ударні БпЛА. Спочатку вони рухались з півдня Херсонської області до Миколаївської. Через 32 хвилини нову групу дронів зафіксували у Сумській області. Масова фіксація почалась о 23:25.

Через "Шахеди" у Києві два рази оголошували тривогу. Близько 01:15 в місті було чути звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляла про роботу сил ППО. Українців закликали перебувати в укриттях.

Пізніше, о 02:13, звук вибуху був і в Запоріжжі. Що стало причиною, наразі невідомо.

Зазначимо, що станом на шосту ранку в Україніпродовжували фіксувати перебування ворожих БпЛА.

"Кинджали" з МІГ-31К і масштабна повітряна тривога

Станом на 03:18 повітряну тривогу оголосили по всій території України. Причиною став зліт російського МіГ-31К, внаслідок чого існувала ракетна небезпека.

О 03:21 звук вибуху пролунав в Сумах, а о 03:26 - в Рівному. Пізніше, близько 03:40 потужний вибух пролунав у Києві. Также вибухи було чутно і в Хмельницькій області, військові фіксували ракету. Подробиць атаки поки що не було.

Пуски з Ту-95МС та друга масштабна тривога

Військові о 03:59 повідомили, що у Росії зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Енгельс.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, орієнтовний час виходу на пускові рубежі очікувався о 04:30.

Починаючи з 04:53 у повітряному просторі України зафіксували ракети, які, скоріш за все, були запущені з Ту-95МС. Станом на 05:14 в Україні вдруге була оголошена масштабна тривога.

Після того, як росіяни здійснили запуск, ракети періодично змінювали курс та летіли у напрямку Києва, Умані, Кременчука, Кропивницького, Рівного та Старокостянтинова. Їх фіксували в різних областях України.

Однак, про звуки вибухів було відомо о 05:16 в Києві, а також о 05:41 в Хмельницькій області. Більше повідомлень не було.

Ситуація станом на ранок у Києві

О 06:45 в Києві знову оголосили тривогу. Військові попередили про балістику "на Васильків, Обухів".

У КМВА повідомили, що Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога.

"Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутня", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

О 07:11 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.