РФ дроном атакувала електровоз на Дніпровщині: можливі затримки поїздів

Як розповіли в компанії, моніторингова група завчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду. Після цього поїзд оперативно зупинили, а залізничники перейшли в укриття.

Унаслідок удару люди не постраждали.

Наразі фахівці встановлюють обсяг пошкоджень, яких зазнав електровоз.

В "Укрзалізниці" також попередили, що через інцидент можливі затримки та зміни в графіку руху окремих приміських поїздів.

"Продовжуємо уважно стежити за загрозами з неба та продовжуємо рух", - підсумували в компанії.