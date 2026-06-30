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РФ дроном атаковала электровоз на Днепровщине: возможны задержки поездов

22:35 30.06.2026 Вт
1 мин
Благодаря оперативным действиям железнодорожников удалось избежать жертв
aimg Мария Науменко
Фото: электровоз, который получил повреждения в результате атаки российского дрона на Днепровщине (t.me/UkrzalInfo)

Электровоз в Днепровской области оказался под ударом российского беспилотника. Из-за атаки возможны изменения в движении пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Как рассказали в компании, мониторинговая группа заблаговременно обнаружила угрозу и предупредила локомотивную бригаду. После этого поезд оперативно остановили, а железнодорожники перешли в укрытие.

В результате удара люди не пострадали.

Сейчас специалисты устанавливают объем повреждений, которые получил электровоз.

В "Укрзализныце" также предупредили, что из-за инцидента возможны задержки и изменения в графике движения отдельных пригородных поездов.

"Продолжаем внимательно следить за угрозами с неба и продолжаем движение", - подытожили в компании.

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска атаковали дронами "Шахед" железнодорожную инфраструктуру Сумской области.

Под удар попали станции, вокзалы, посты электросигнализации и подстанции. В результате атаки погибла оператор одной из железнодорожных станций, еще одна работница получила тяжелые ранения.

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УкрзализныцяДнепропетровская областьРоссийская ФедерацияДрони